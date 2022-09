Szczypiornistki MKS FunFloor Lublin podejmą we środę w hali Globus Galiczankę Lwów

– Ten mecz miał odbyć się w sobotę w podwarszawskich Markach, jednak na prośbę Galiczanki został przełożony na środę i nastąpiła zmiana gospodarza – mówi Monika Marzec, trenerka MKS FunFloor.

– Gramy z nową drużyną w PGNiG Superlidze Kobiet. Oglądaliśmy pierwszy mecz Galiczanki z Koszalinem i na pewno jest to ciekawa drużyna. Jest to zespół niekonwencjonalny, który gra w sposób rzadko spotykany w naszej lidze. Szczypiornistki ze Lwowa są dobrze wyszkolone technicznie mimo młodego wieku. Uważam, że stanowią one duże zagrożenie i nie można podchodzić do niego, jak do beniaminka, który dostał się do rozgrywek tylnymi drzwiami – dodaje.

Galiczanka 1. kolejce PGNiG Suprligi pokonała w wyjazdowym starciu ekipę Młynów Stoisław Koszalin 32:29, pomimo, że gospodynie zaprezentowały się także z dobrej strony. Świetnie w ukraińskim zespole wypadła leworęczna rozgrywająca Diana Dmytryshyn, która zdobyła aż dwanaście bramek dla swojej drużyny. Sześć trafień zanotowała Ludmyla Martyniuk, pięć Maryna Konovalova, a jedno mniej Mariana Markevych. Gdyby nie "pierwsza strzelba" Galiczanki, koszalinianki zapewne nie miałaby problemu ze zwycięstwem.