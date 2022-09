Szczypiornistki MKS FunFloor Lublin pokonały w sparingu męską ekipą AZS UMCS

Szkoleniowcy obu zespołów umówili się, że potyczka odbędzie się w formacie 3x20 minut. Po kwadransie gry akademicy mieli siedem goli zaliczki, jednak wicemistrzyniom kraju przed zakończeniem pierwszej tercji udało się nieco zmniejszyć straty (8:13). Po trzy bramki w tej części meczu zdobyły dla lublinianek Joanna Andruszak oraz Julia Pietras.

Początek kolejnej odsłony to dwie szybkie bramki MKS FunFloor, ale 3-bramkowa przewaga akademików utrzymywała się do 27. minuty. Dziesięć minut później Romana Roszak zdobyła bramkę kontaktową, natomiast w 39. minucie ta sama zawodniczka skutecznie wykonała rzut karny i lublinianki wyszły na prowadzenie 24:23.

Na 10 minut przed końcową syreną MKS prowadził 30:28 i choć akademikom udało się doprowadzić do remisu, to końcówka ponownie należała do lublinianek.

MKS FunFloor Lublin - AZS UMCS Lublin 35:32

MKS: Wdowiak, Gawlik, Sarnecka - Andruszak 8, D. Więckowska 4, Tatar 4, Roszak 4, Rebicova 3, Pietras 3, Portasińska 3, Noga 2, Achruk 2, M. Więckowska 1, Pastuszka 1. Trener: Monika Marzec