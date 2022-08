Szczypiornistki MKS FunFloor Lublin zagrają sparing z męską ekipą AZS UMCS. Dzień wcześniej odbędzie się handballowy camp dla dzieci

To ostatnia szansa dla lublinianek, aby przed rozpoczęciem nowego sezonu sprawdzić, w jakiej są formie. Ponadto w przerwie tego starcia zostanie zaprezentowana nowa koszulka meczowa biało-zielonych. 22-krotne mistrzynie kraju kampanię 2022/23 PGNiG Superligi Kobiet rozpoczną 9 września od domowego meczu z Eurobudem JKS Jarosław.

– To będzie nasz ostatni przedsezonowy sparing. Nie chcemy już nigdzie wyjeżdżać. Rozmawialiśmy z kilkoma ekipami, ale pozostałe kluby z Superligi także chcą przed sezonem pozostać na własnych obiektach. Zadecydowaliśmy, że fajnie będzie zagrać z chłopakami. Wcześniej pojawiały się już takie praktyki. Trenowaliśmy razem. Mam nadzieję, że będzie to fajne widowisko i przyniesie szkoleniowy efekt – podkreśla na stronie klubowej Monika Marzec.

Handballowy camp w hali Globus

Dzień wcześniej, 30 sierpnia hala Globus będzie gościć młodych adeptów piłki ręcznej i dzieci. które będą mogły poznać tajniki piłki ręcznej. Szczypiornistki MKS FunFloor i grupy młodzieżowe lubelskiego klubu zapraszają najmłodszych do wspólnego trenowania. To świetna okazja, aby promować tę dyscyplinę wśród dzieci. To także szansa na rozmowy, autografy i zdjęcia z wicemistrzyniami Polski.