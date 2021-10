Szczypiornistki MKS FunFloor Perła Lublin rozpoczynają walkę w Lidze Europejskiej. W hali Globus dwa razy zagrają ZRK Bjelovar

We wtorek lubelski zespół wrócił do wspólnych treningów po przerwie dla reprezentacji kraju, która zagrała w eliminacjach mistrzostw Europy. Po powrocie kadrowiczki dostały jeszcze chwilę wolnego, ale teraz już drużyna przygotowuje się do spotkań z ZRK Bjelovar w eliminacjach Ligi Europejskiej.

Z treningów wykluczona jest jedynie Jaqueline Anastacio, która ma problemy z kręgosłupem. Dobrą informacją jest natomiast powrót do zajęć Joanny Szarawagi. Kołowa MKS w lecie poddała się operacji kontuzjowanego barku. Rehabilitacja przebiegła prawidłowo i zawodniczka dostała od lekarzy zielone światło na powrót do gry. W meczach z Chorwatkami Szarawaga jeszcze nie wystąpi, ale jest szansa, że wzmocni zespół pod koniec miesiąca.

- Do meczów z Bjelovar przygotowujemy się, jak zawsze. Analizujemy zapisy wideo, a dzięki pomocy Mariny Razum mamy dostęp do meczów, jakie Bjelovar rozgrywał w lidze chorwackiej. Mamy więc dużo materiałów i analizujemy grę oraz taktykę rywalek, ale także skupiamy się na swojej grze – mówi Monika Marzec.