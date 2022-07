Szczypiornistki MKS FunFloor Perły Lublin poznały rywala w drugiej rundzie kwalifikacji Ligi Europejskiej

Wtorkowe losowanie w siedzibie EHF w Wiedniu nie było niestety łaskawe dla podopiecznych trenerki Moniki Marzec, gdyż trafiły one na jeden z najmocniejszych zespołów, który mogły wylosować w tej fazie. Madziarki w sezonie 2018/19 zdobyły m.in. złoto w EHF European League, natomiast w kampanii 2020/21 sięgnęły po srebro w tych rozgrywkach.

– Wydaje się, że Siofok nie jest najłatwiejszym rywalem, ale tak nam los przydzielił, więc nie zamierzamy się poddawać i będziemy walczyć o awans – mówi Monika Marzec, trenerka MKS FunFloorPerły Lublin.

– Nie ukrywam, że najbardziej nie chciałam trafić właśnie na Węgierki oraz niemiecki Thüringer HC, gdyż wydają się to być najmocniejsze zespoły, które mogłyśmy wylosować na tym etapie kwalifikacji. Pierwsze spotkanie zagramy przed własną publicznością i na pewno zrobimy wszystko co w naszej mocy, aby zwyciężyć. Jest jak jest i nie ma co narzekać – dodaje