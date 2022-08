Szczypiornistki MKS FunFloor Perły Lublin zaczną w piątek sparingowe granie przed sezonem

– Najważniejsze, żeby zespół zaczął się zgrywać i potrenował pewne warianty z innymi przeciwnikami, a nie tylko ze sobą na treningach – zaznacza Monika Marzec, trenerka MKS FunFloor Perły.

– To jest taki okres, w którym dziewczyny ciężko trenują i to granie może jeszcze nie wyglądać najlepiej. Na tym etapie przygotowań nie ma znaczenia, kto ile gier ma za sobą, gdyż każdy mecz to inna historia. Na pewno z każdym następnym starciem będziemy czuć się lepiej jako drużyna i jak podkreślałam wcześniej nastawiamy się głównie na to, aby zgrywać zespół. Na pewno nie zobaczymy jeszcze Pauliny Masnej i Julii Zagrajek, przechodzących rehabilitację po kontuzjach oraz Oktawii Płomińskiej i Darii Szynkaruk. Dwie ostatnie miały przeprowadzone kosmetyczne zabiegi, trenują normalnie z zespołem, ale na razie nie sa jeszcze gotowe, aby wejść w mecz – dodaje.