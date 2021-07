Szczypiornistki MKS Perła Lublin rozpoczęły przygotowania do sezonu. Klub finalizuje rozmowy z nową kołową

Po ostatnim sezonie, zakończonym na trzecim miejscu w PGNiG Superlidze, w lubelskiej drużynie zmieniła się połowa składu. Na pierwszych zajęciach obecne były wszystkie nowe szczypiornistki, zabrakło natomiast Joanny Szarawagi i Jaqueline Anastacio.

Kołową MKS czeka dłuższa absencja, ponieważ we wtorek podda się operacji kontuzjowanego barku. - Uraz był ciężki do zdiagnozowana i długo to trwało, ale jak tylko dowiedzieliśmy się, że potrzebny będzie zabieg chirurgiczny, Asia została umówiona do lekarza – tłumaczy trenerka, Monika Marzec.