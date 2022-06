Szczyt Inicjatywy Trójmorza w cieniu wojny rosyjsko-ukraińskiej. Środa z Instytutem Europy Środkowej

Kluczowym tematem nadchodzącego szczytu Inicjatywy Trójmorza w Rydze będzie kwestia wsparcia Ukrainy. Jednocześnie należy zauważyć, że o ile państwa należące do tego formatu w większości są zgodne co do oceny rosyjskiej agresji na Ukrainę, o tyle nie wypracowały wspólnego stanowiska w zakresie sankcji nakładanych na Rosję czy też pomocy dla broniącej się Ukrainy. Różnice w podejściu do tego konfliktu zależą głównie od położenia geograficznego (im dalej od granic Ukrainy, tym mniejsza gotowość do zdecydowanych działań), wewnętrznych sympatii społeczeństw (te posiadające silne tendencje prorosyjskie są bardziej sceptyczne wobec pomocy stronie ukraińskiej) oraz znaczenia Rosji dla gospodarki danego państwa (im większa zależność od rosyjskich węglowodorów, tym mniej zdecydowana reakcja).

Najbardziej zaangażowane w pomoc finansową, militarną i humanitarną dla Ukrainy są od początku państwa wschodniej flanki Inicjatywy Trójmorza. W relacji do swojego potencjału gospodarczego liderem jest Estonia. Kolejno plasują się: Łotwa, Polska, Litwa, Słowacja i Węgry. Co jednak warte podkreślenia, w przypadku Węgier wsparcie to nie obejmuje pomocy militarnej udzielanej stronie ukraińskiej. Ponadto Węgry są również sceptyczne wobec rozszerzania sankcji energetycznych UE. W mniejszym stopniu w pomoc Ukrainie angażują się Czechy, Chorwacja, Rumunia, Austria i Słowenia (Bułgaria nie przekazała żadnej oficjalnej pomocy).