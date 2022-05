Szefowie lubelskich uczelni chcą zacieśniać współpracę. Jakimi projektami nas zaskoczą?

ZUL tworzą Politechnika Lubelska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytet Przyrodniczy i Uniwersytet Medyczny.

– Chcemy wprowadzać szereg naprawdę mądrych rzeczy, żeby zachować akademickość Lublina. Mamy wiele pomysłów. Dobra, prawdziwa edukacja jest ważnym elementem pracy dla regionu i miasta, a my to miasto bardzo, bardzo lubimy – zapewnia prof. Wojciech Załuska, rektor Uniwersytetu Medycznego.

Jedną ze wspólnych inicjatyw ZUL-u był Przystanek Szczepienie, dzięki któremu blisko 2 700 osób przyjęło szczepionkę przeciw COVID-19. Niedługo rektorzy będą mogli skreślić z listy rzeczy do zrobienia trzy kolejne punkty: dwa międzyuczelniane konkursy naukowe i wspólną kartę biblioteczną. W ten ostatni projekt włącza się również Katolicki Uniwersytet Lubelski, który nie jest członkiem związku. Karta biblioteczna ZUL ma być biletem wstępu do pięciu bibliotek uniwersyteckich dla studentów, doktorantów i pracowników. Nowością mają być też dwa konkursy naukowe: „Staż za miedzą”, który daje maksymalnie trzymiesięczny staż na sąsiedzkiej uczelni pracownikom naukowym, oraz „Interprojekt”, który pozwala naukowcom budować międzyuczelniane zespoły interdyscyplinarne. Takie grupy mają składać się z pracowników przynajmniej trzech uczelni, a każda z nich będzie wspierać realizację wspólnych prac kwotą do 10 tysięcy złotych.