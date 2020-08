Sześć medali reprezentantów Lubelszczyzny podczas pierwszego dnia 96. PZLA Mistrzostw Polski w lekkiej atletyce

Na najwyższym stopniu podium stanęła Sofia Ennaoui (AZS UMCS Lublin), która została mistrzynią kraju w biegu na 1500 m oraz Ennaoui nie miała godnych siebie rywalek, pokonując linię mety w czasie w czasie 4:15,89. Sofia po raz piaty w karierze została mistrzynią Polski w biegu na tym dystansie.

‒ Wszystko się dzisiaj ułożyło tak, jak tego chciałam. Planem było zdobycie złotego medalu i to się udało. Co roku medal mistrzostw Polski cieszy mnie tak samo. Mam wrażenie, że im dalej w las, tym mam większą z tego radość. Jestem zadowolona, że co roku potwierdzam, że jestem najlepsza w kraju. Z kolei jeśli chodzi o biegi na zadowalające mnie czasy i aspiracje jakie mam, to w tym roku jeszcze przyjdzie na nie pora. Tutaj tak naprawdę czułam się tak sobie, ale zdawałam sobie sprawę, że wygram. Szczyt formy szykuję na Memoriał Kamili Skolimowskiej (6 września), gdzie wystartuje światowa czołówka ‒ mówiła Sofia Ennaoui dla TVP Sport.