Szkice węglem 2.0. Felieton Grzegorza Gila

„Szkiców węglem” Henryka Sienkiewicza specjalnie nie pamiętam. Nowela pochodzi z końca XIX wieku. W przeciwieństwie do fikcyjnej twórczości Sienkiewicza i ekspresji Zina węgiel wraca dziś ze zdwojoną siłą i w nowych zastosowaniach. W pozytywistycznej noweli Sienkiewicza uboga rodzina Rzepów (Wawrzon i Marysia) żyje w miejscowości Barania Głowa. Nowela opowiada intrygę towarzysko-miłosną z udziałem gminnego pisarza, która kończy się zamordowaniem żony i podpaleniem dworu przez zrozpaczonego męża. To sienkiewiczowska krytyka ciemnoty polskiego chłopstwa i wiejskiej inteligencji zasłaniającej się zasadą nieinterwencji w sprawy chłopów. W 2022 roku w wolnej Polsce „Szkice” Sienkiewicza mogłyby doczekać się kolejnego sezonu. Gdyby Wawrzon znał swoje prawa, nie byłby wykorzystany przez Zołzikiewicza… Gdyby Polacy znali lepiej prawa ekonomii, zadawaliby więcej pytań o koszty decyzji politycznych, dostrzegając możliwe konsekwencje pewnych decyzji…

Węgiel, tak jak każde inne paliwo, może mieć zastosowanie polityczne. W odpowiedzi na rosyjską agresję (unijne embargo na rosyjski surowiec) oraz podwyżkę cen węgla polski rząd wprowadza dodatek węglowy wszystkim tym (bez względu na wysokość dochodu), którzy mają piec lub kozę. Inflacja i koszty wojny na Ukrainie przekładają się na globalny wzrost cen surowca o blisko 180 procent (rok do roku), a węgiel nieoczekiwanie dołącza do grupy paliw „poprawnych politycznie”. Polski dodatek przyjmuje jednak de facto postać „tarczy” kompensacyjnej (dodatku socjalnego). Wobec braku dostaw z Rosji rząd sprowadza lepszy (mniej zasiarczony) surowiec z innych kierunków drogą morską. Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa powiedziała nawet, że więcej węgla trafi na ścianę wschodnią, w tym na Lubelszczyznę, gdzie akurat partia rządząca wygrywa wybory. Telewizyjny pasek „Moskwa dba o flankę wschodnią” brzmi dwuznacznie, ale to prawda?!