Szkoła Podstawowa nr 51 w Lublinie. W toaletach zdjęto drzwi, bo w środku grasują wandale

Jak tłumaczy dyrektor Szkoły Podstawowej nr 51 przy ul. Bursztynowej w Lublinie, główne drzwi do toalet dla chłopców są zdjęte tylko czasowo. – Ma miejsce olbrzymia dewastacja szkolnego mienia. Nie będziemy stali w kabinach i patrzyli kto to robi, a rozwiązanie z drzwiami podpowiedział nam samorząd uczniowski. Mamy nadzieję, że teraz zniszczeń w toaletach będzie mniej, a kiedy tak się stanie, na pewno drzwi wrócą na miejsce – zapewnia Marek Krukowski, dyrektor SP51.

Szkoła wprowadziła to rozwiązanie dwa tygodnie temu. Zdjęto główne drzwi prowadzące do toalet, ale pozostawiono na miejscu drzwi w kabinach.

– Prawie nie ma dnia, żeby któraś toaleta nie została zniszczona. Tygodniowo wydajemy duże pieniądze na nowe spłuczki, muszle i deski klozetowe – wyjaśnia Michał Wasak, kierownik gospodarczy szkoły.

Są już pierwsze efekty. Drzwi do jednej z toalet wróciły na miejsce, ponieważ w ostatnim czasie wyposażenie przestało być tam dewastowane. – Na razie nikt tego nie niszczy, ale nie wiadomo, jak będzie. Jak kibel jest zniszczony, to patrzą na kamerach i później kierownik przychodzi do klasy, do której chodzą podejrzani chłopcy – relacjonują uczniowie szkoły. – Kamer w toalecie nie ma i nie powinno być, ale drzwi też nie ma, a powinny – twierdzą.