Szkoła Vetterów skończyła przebudowę. Kiedy uczniowie wrócą do gmachu przy ul. Bernardyńskiej?

Nie znaczy to jednak, że ekipy budowlane całkowicie znikną ze szkoły. Do wykonania zostanie jeszcze winda. ¬Nie można zacząć jej budowy, bo przedłużają się prace projektowe. – Projekt budowy windy jest w trakcie opracowywania. W związku z naszymi uwagami biuro projektowe zostało zobowiązane do naniesienia poprawek w dokumentacji – mówi Głazik.

To zajmie trochę czasu. Dlatego miasto zmniejsza o 371 tys. zł środki zarezerwowane na ten cel. Zmianami w budżecie Lublina miejscy radni zajmą się na czwartkowej sesji (18.11).