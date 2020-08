„Szkolne” rozkłady jazdy w Lublinie znowu na przystankach. Autobusy i trolejbusy będą jeździły trochę częściej

Główne linie komunikacyjne - 17, 18, 26, 31, 39, 57, 150, 151, 158 i 160 - będą kursowały w dzień powszedni z dotychczasową częstotliwością, czyli co 20 minut przez cały dzień. „Przez cały dzień” oznacza w tym przypadku godziny od 6.30 do 17. Dla pasażerów oznacza to brak zmian, bo tak samo jeździły w wakacje.

Na części linii obsada pojazdów zostanie zwiększona. To oznaczać będzie, że częściej mają podjeżdżać na przystanki. Chodzi o linie nr 13, 29, 32, 34, 74, 153 i 155, które będą kursowały w dzień powszedni co 20 minut (obecnie co 20 minut kursują one tylko w szczycie).

Linie nr 2, 15, 55, i 40 będą kursowały w dzień powszedni co 20 minut w godzinach szczytu i co 40 minut w godzinach między szczytem. W przypadku linie nr 1, 4, 11, 16, 20, 37 i 157 nastąpi powrót do rozkładów sprzed wakacji.

„Wakacyjne” rozkłady będą po 1 września dalej obowiązywać w przypadku linii nocnych. Autobusy obsługujące linie N1, N2 i N3 będą kursowały trzy razy w tygodniu (z czwartku na piątek, z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę) z częstotliwością co 60 minut .