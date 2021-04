Szkolni Liderzy Innowacji. WSEI wyłoniła tegorocznych laureatów

Jak podają organizatorzy, konkurs „Szkoła Innowacji” wyróżnia szkoły pod kątem realizacji nowatorskich pomysłów, wspierania kreatywności uczniów czy promowania przedsiębiorczości. Brane pod uwagę są również takie kryteria jak współpraca międzynarodowa czy przeprowadzanie innowacyjnych rozwiązań.

- Celem naszego konkursu jest budowanie wizerunku certyfikowanych szkół, jako jednostek nowoczesnych, innowacyjnych, przedsiębiorczych, dbających o losy swoich absolwentów. Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, jako największa niepubliczna uczelnia wyższa w regionie ma liczne osiągnięcia w wymienionych obszarach. Poddajemy się również różnego rodzaju weryfikacjom, certyfikacjom dotyczącym innowacyjności, przedsiębiorczości, współpracy ze środowiskiem biznesowym. Predestynują nas one do tego, abyśmy kreowali takie przedsięwzięcia jak właśnie „Szkoła innowacji” – tłumaczy Teresa Bogacka, przewodnicząca kapituły konkursu, na co dzień kanclerz Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie.