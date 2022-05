Szkoły prześcigają się w ofertach i otwierają nowe kierunki, żeby zachęcić do nauki. Rusza rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

– Nie ma sytuacji, że dla kogoś zabraknie miejsca. Każdy organ prowadzący szkoły zawsze przygotowuje nadmiar, tak że nawet po rekrutacji uzupełniającej część zostaje. Tłok, mówiąc kolokwialnie, będzie na pewno w najbardziej obleganych miejscach, ale to nie jest wyjątkowa sytuacja, bo tak jest co roku – uspokaja Jolanta Misiak, rzeczniczka kuratorium.

Jak informuje Kuratorium Oświaty w Lublinie, od września naukę w szkołach ponadpodstawowych razem z Rafałem zacznie 27 424 uczniów. To prawie osiem tysięcy więcej niż w ubiegłym roku.

– Będę starał się dostać do „Staszica” do klasy IB (z maturą międzynarodową) albo mat-geo. Wiem, że w rekrutacji weźmie udział więcej osób i będzie trudniej o miejsce, ale mam szansę, bo zostałem finalistą olimpiady matematycznej i laureatem olimpiady z angielskiego – mówi Rafał.

Jedną z nich jest Rafał, ósmoklasista Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Królowej. Do jego 20-osobowej klasy chodzi sześcioro uczniów, którzy założyli tornister jako sześciolatki.

W samym Lublinie w placówkach prowadzonych przez miasto do ósmych klas chodzi 3655 osób, miejsc natomiast zostało przygotowanych niemal dwa razy więcej niż chętnych – 6410. W porównaniu do ubiegłego roku to wzrost o 30 proc.

Wielu zgłoszeń spodziewa się dyrektorka VI LO przy ul. Mickiewicza. Dzięki szeroko zakrojonej promocji szkoła ciągle odbiera telefony związane z rekrutacją, więc zapadła decyzja o organizacji drugiej edycji drzwi otwartych.