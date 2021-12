Szlachetna Paczka. Na Lubelszczyźnie ponad 10 rodzin wciąż czeka na pomoc

Wolontariusze dotarli już do tysięcy osób z całej Polski, jednak w województwie lubelskim 14 rodzin wciąż czeka na wsparcie. Bez darczyńców będzie to niemożliwe, a tych brakuje. Czasu zostało niewiele, ponieważ swoje paczki można składać tylko do soboty (11 grudnia).

- W większości Szlachetnych Paczek są produkty pierwszej potrzeby takie jak żywność, środki czystości czy ubrania. Takie produkty można kupić w pobliskim sklepie, dlatego nikt nie musi obawiać się, że nie zdąży – podkreśla Karolina Magryś, koordynatorka Szlachetnej Paczki.

Bardziej specjalistyczne produkty takie jak sprzęt RTV czy AGD można będzie dostarczyć także w późniejszym terminie, umawiając się z wolontariuszem wybranej rodziny.

Marzeniem Pani Aliny, 79-letniej seniorki jest ciepła zimowa kurtka. 8–letni Mateusz z naszego województwa przywykł, że koledzy wołają: „Mateusz stare łachy” albo „sierota biedota”. Martwi się tylko o mamę, bo ona też czasami to słyszy. Takie proste rzeczy jak nowe ubrania mogą odmienić ich życia.