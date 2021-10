Szlachetna Paczka poszukuje wolontariuszy w woj. lubelskim. Jak zostać jednym z nich?

Od kilku miesięcy trwa rekrutacja na wolontariuszy Szlachetnej Paczki i Akademii Przyszłości, jednak, jak alarmują organizatorzy akcji, w tym roku pomoc może nie dotrzeć do wielu potrzebujących. Obie inicjatywy pilnie poszukują nowych osób, które chciałyby pomagać innym.

– Z obecną liczbą wolontariuszy Szlachetna Paczka może dotrzeć jedynie do 573 rodzin z województwa lubelskiego, to o 508 mniej niż w poprzednim roku. Skala pomocy może być w tym roku zdecydowanie mniejsza także w Akademii Przyszłości. Jeżeli nie uda się zrekrutować brakującej liczby wolontariuszy, wsparciem zostanie objętych o 105 mniej dzieci w porównaniu do poprzedniej edycji – podkreślają członkowie Stowarzyszenia Wiosna, które jest organizatorem Szlachetnej Paczki i Akademii Przyszłości.