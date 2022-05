Szok Sekretarza Generalnego ONZ. Relacja z Kijowa

Do Kijowa 15 marca przybyła pierwsza delegacja zagraniczna na szczeblu szefa rządu. Kilka dni po rosyjskim ataku rakietowym na Kijów i w momencie, gdy ukraińską stolicę próbowali zdobyć żołnierze Putina. Tę pierwszą wizytę złożył premier Mateusz Morawiecki, wraz z wicepremierem rządu RP Jarosławem Kaczyńskim. Oczywiście w polskim internecie nie zabrakło hejterów, którzy wizytę próbowali wyśmiać i ekspertów, którzy widzieli w niej „zbędne ryzyko”. Od tamtej pory jednak do Kijowa i na Ukrainę przybywają regularnie światowi liderzy, politycy, a nawet znane postacie popkultury. Wizyty mają znaczenie praktyczne i symboliczne: każda jest przecież manifestacją poparcia dla Ukrainy.

Zapewne na zawsze zapamięta swoją wizytę w Kijowie Sekretarz Generalny ONZ Antonio Gutteres, który mimo woli stał się świadkiem ostrzału rakietowego ukraińskiej stolicy. Tym razem rosyjskie pociski trafiły w mieszkalny budynek praktycznie w samym centrum Kijowa. W wyniku ataku zostało rannych co najmniej 10 osób, a jedna zginęła - ukraińska dziennikarka Radia Swoboda Wira Hyrycz. Zapewne putinowscy żołnierze wypuszczając kolejną śmiercionośną rakietę na Kijów wcale nie chcieli zabijać tej konkretnej osoby, imię ofiary nie miało dla nich znaczenia. Putin w ten sposób chciał upokorzyć najwyższego przedstawiciela społeczności międzynarodowej, chciał mu pokazać, że jest gotów na wszystko i że dla nikogo nie ma szacunku. Ataku przecież dokonał po tym jak z Gutteresem spotykał się osobiście w Moskwie. Po ataku przedstawiciel ONZ „był w szoku” - tak to określił jego rzecznik. No cóż, społeczność międzynarodowa dawno powinna być w szoku po zbrodniach Putina wobec Czeczenów, Gruzinów, własnych obywateli, po ataku na Ukrainę w 2014 roku... Ale nie była. Wielu zresztą wciąż nie tylko nie jest w szoku, ale z Putinem dalej robi interesy. Gutteresowi, jak i wszystkim innym ważnym liderom należą się jednak wyrazy uznania za fakt, że miał odwagę do Kijowa przyjechać i mimo wszystko też za to, że spotkał się w jaskini zła z Putinem. W jakiś sposób wzrosły bowiem szanse, że dzięki temu ONZ uda się wywieźć przynajmniej część mieszkańców z mariupolskich gruzów.