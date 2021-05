Szpital tymczasowy w Lublinie od środka. Zobacz zdjęcia

Dostępnych jest obecnie 94 miejsc, w tym 10 intensywnej terapii. Co dalej ze szpitalem tymczasowym, skoro liczba hospitalizacji spada?

– Zakładam, że szpital tymczasowy będzie miał możliwość funkcjonowania do końca grudnia. Przy czym już teraz zmniejszyliśmy liczbę modułów z 5 do 3 na oddziale wewnętrznym oraz do jednego modułu na oddziale respiratorowym. Gdyby doszło do dalszego znaczącego spadku pacjentów hospitalizowanych, to dopuszczam sytuację redukowania kolejnych modułów. Jeśli okaże się, że np. w miesiącach wakacyjnych, dziewięć oddziałów zakaźnych jest w stanie zaopiekować się zakażonymi, to wówczas szpital tymczasowy zostanie postawiony w stan pasywny, ale utrzymany w gotowości do ewentualnego rozwinięcia łóżek do końca grudnia – tłumaczy Lech Sprawka, wojewoda lubelski.