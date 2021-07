Szpital w Chełmie. Dodatek covidowy nie dla wszystkich?

Tzw. „dodatek covidowy”, zgodnie z poleceniem Ministra Zdrowia, mogą otrzymywać pracownicy szpitali II poziomu zabezpieczenia covidowego, uczestniczące w udzielaniu świadczeń zdrowotnych i mające bezpośredni kontakt z pacjentami zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie wirusem SARS-CoV-2, a także „osoby wykonujące zawód medyczny w SOR, izbach przyjęć lub zespołach ratownictwa medycznego”.

Zdaniem związkowców w szpitalu wojewódzkim w Chełmie problem dotyczy personelu oddziałów wewnętrznego, dziecięcego a także Zakładu Radiologii.

- Większość pracowników dostała dodatek w nieprawidłowej wysokości lub w ogóle go nie otrzymuje, chociaż są do tego uprawnieni. Nie wykluczam, że podobna sytuacja zdarza się też na innych oddziałach, niż wymienione – wyjaśnia Łukasz Dutka, przewodniczący Oddziału Terenowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy w chełmskim szpitalu. - Szczególnie jest to dziwne w przypadku pediatrii, gdzie dzieci są przyjmowane cały czas, również te zakażone, a pracownicy otrzymali dodatek tylko jesienią, za dwa miesiące. Potem zaprzestano jego wypłacania bez żadnego powiadomienia czy wyjaśnienia – dodaje.