"Szpryca była ciężka" - opinie po meczu żużlowców Motoru Lublin z Arged Malesą Ostrów Wlkp.

- Warunki są bardzo trudne, nawet jak jedzie się z przodu – mówił w trakcie przerwy w zawodach Dominik Kubera. - Tor w różnych miejscach zrobił się śliski, potem nagle łapie się przyczepny materiał i „skacze” do przodu. Jadąc z tyłu jest podwójnie trudno, bo jest dużo wody, a szpryca ciężka. Jak ktoś przyjeżdża na trzecim, czwartym miejscu, to spokojnie dodatkowe 8-10 kg przywozi do parkingu – dodał Kubera przed kamerą Eleven Sports.

Mimo trudnych warunków żużlowcy nie tracili ochoty do walki i kibice obejrzeli kilka mijanek na dystansie. - Można się zabrać pod płotem, jeśli nie dostanie się szprycy. Ja raz, po przegranym starcie, próbowałem po zewnętrznej przez dwa okrążenia. Szpryca była jednak niesamowita i musiałem przenieść się na wewnętrzną – przyznał Tomasz Gapiński. Zawodnik Arged Malesy miał krótką radę. - Kto pierwszy dopadnie do usypanego, ten jedzie do przodu – dodał.