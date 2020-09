Sztangista Wisły Puławy Daniel Goljasz stanął na podium podczas zawodów Pucharu Polski w Gdańsku

Goljasz w dwuboju uzyskał 336 kg (146+190), co dało mu 386,1 pkt. Sinclaira. Z kolei Węgrzyn osiągnął w dwuboju rezultat 337 kg (152+185). Podobnie jak przed rokiem, zdobywcą Pucharu Polski został Bartłomiej Adamus. Zawodnik bydgoskiego Zawiszy uzyskał w dwuboju 352 kg (160+192), co przy wadze 92,1 kg dało 403,2 pkt Sinclaira. Drugie miejsce zajął Piotr Kudłaszyk (Budowlani Całus Nowy Tomyśl) – 398,3 pkt.

Wraz z Pucharem Polski rozegrany został Memoriał Waldemara Malaka, w którym triumfował Arsen Kasabijew (Tarpan Mrocza), który po zaliczeniu wszystkich sześciu podejść uzyskał w dwuboju 377 kg (165+212), co dało 410,4 pkt. Drugi był zdobywca Pucharu Polski Bartek Adamus, a trzeci Piotr Kudłaszyk. W gdańskiej imprezie poprawiano rekordy Polski, a ich autorami byli Kacper Urban (Budowlani Opole), który ustanowił rekordy w rwaniu 124 i 127 kg w kategorii wagowej do 67 kg seniorów, U-23 i U-20 oraz w dwuboju - 267 kg do lat 20. W kategorii +102 kg juniorów do lat 17 najlepsze wyniki w kraju uzyskał Igor Osuch (LKS Horyzont Melno), w rwaniu 145 kg, w podrzucie 175 kg i w dwuboju 320 kg.

