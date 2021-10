Sztuka pełna emocji w Lublinie. Przed nami Festiwal Cyrkulacje

To będzie nie tylko święto artystów, ale także lubelskich miłośników sztuki cyrkowej.

– Chcemy, by dla lublinian Cyrkulacje były okazją do odkrywania wszystkiego, co w cyrku najlepsze, dlatego od pewnego czasu poza pełnym emocji konkursem etiud szukamy też widowiskowych pełnometrażowych spektakli, które pokazują, jak wyjątkową i różnorodną sztuką potrafi być cyrk – zaznacza Joanna Reczek-Szwed z Fundacji Sztukmistrze.

Tegoroczna edycja rozpoczyna się w piątek i potrwa do 10 października. Piątkowy wieczór umili nam polska premiera spektaklu Tribute. Zrodził się on z inspiracji prozą Isaaca Bashevisa Singera i opowiada o tym, że choć czasy się zmieniają, to obawy, nadzieje i radości człowieka są niezmienne. Tribute będzie spotkaniem miłośników zarówno cyrku, jak i teatru. Pierwszy raz zostanie wystawiony pod Centrum Spotkania Kultur w piątek o godz. 19, ale jego pokaz będzie towarzyszył Festiwalowi przez cały weekend. W sobotę i niedzielę zobaczymy go o godz. 16.