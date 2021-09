Sztuka ponownie zawładnie miastem. Rusza Festiwal Otwarte miasto/Open City pod hasłem „WAR ART”

Celem festiwalu Otwarte miasto/Open City jest wyprowadzenie sztuki, będącej pewnego rodzaju „ciałem obcym” w miejską sferę publiczną, z murów galerii prosto w przestrzeń życia codziennego mieszkańców, a więc na ulice miast, na place, trawniki, ściany, elewacje kamienic, witryny sklepowe, w bramy, na bazary czy dworce, tak by zakłócić miejską rutynę i wytrącając z równowagi, sprowokować do refleksji, rozmów, a nawet i sporów. Działania artystów poprzez interakcje z miastem i mieszkańcami mogą prowadzić do symbolicznych zmian, do modyfikacji sensu i znaczeń sztuki w/i przestrzeni.

- Gąszcz miejskich znaczeń artyści uzupełniają nowymi, nanoszą oryginalne sygnatury, zostawiają zapisy naszych współczesnych rozterek i trosk, odsłaniają i przywołują zapomniane lub skazywane na zapomnienie znaczenia – tłumaczą organizatorzy Festiwalu Otwarte Miasto/Open City.

ART kojarzy się w WAR

Tegoroczna edycja wprost odnosi się do sytuacji na Białorusi, do burzliwych zdarzeń polityki i życia codziennego, do strachu, bezradności, walki, do ukrycia i do izolacji w izolacji.