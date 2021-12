"Szukamy rozwiązań, które pozwolą nam punktować w ekstraklasie" - komenatrza po wygranej Górnika Łęczna w Kielcach w Fortuna Pucharze Polski

- Górnik Łęczna liczy 43 lata i do tej pory tylko raz zameldował się w ćwierćfinale Pucharu Polski. Zwycięstwem w Kielcach wyrównujemy to osiągnięcie i będziemy mieli szansę walczyć o półfinał, a wtedy możemy wyjątkowo zapisać się w historii klubu – twierdzi szkoleniowiec. - Jesteśmy dumni, że tego dokonaliśmy. W tym sezonie mecze pucharowe graliśmy na wyjazdach, z pierwszoligowcami. Droga do ćwierćfinału nie była więc łatwa i ogromnie cieszymy się z awansu – dodaje.

Spotkanie w Kielcach miało dwa oblicza. W pierwszej połowie zespół Górnika prezentował się wyjątkowo słabo. Wykorzystali to gospodarze, strzelając gola w 25. minucie. – Pierwsze 10 minut graliśmy tak, jak chcieliśmy. Ale to, co robiliśmy potem, do 45 minuty, lepiej przemilczę, bo wyglądało to fatalnie. W ustawieniu 4-2-3-1 praktycznie pogubiliśmy schemat rozgrywania piłki, budowania gry. Poszliśmy na walkę, na długie piłki. Korona prowadziła 1:0, ale mecz z obu stron był nijaki, słaby – uważa Kiereś.