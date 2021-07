Szukasz pomysłu na lipcowy wypad za miasto w woj. lubelskim? Zobacz, jakie tajemnice skrywa zamek w Janowcu nad Wisłą

Położony na wysokiej skarpie lewego brzegu Wisły renesansowy zamek w Janowcu nad Wisłą to wspaniała, a zarazem bardzo tajemnicza budowla. Mało kto wie, że przez lata był on jedynym prywatnym zamkiem w Polsce Ludowej, należącym do warszawiaka Leona Kozłowskiego. W czasach świetności wielkością dorównywał Wawelowi; posiadał 7 wielkich sal i 98 pokoi. Z jego powstaniem związani są wybitni architekci i rzeźbiarze m.in. Santi Gucci Florentino, Giovani Battista Falconi i Tylman z Gameren. Jego budowę rozpoczął w latach 1526-37 Piotr Firlej wraz z synem. Później był on wielokrotnie rozbudowywany tak, że ostatecznie przybrał kształt nieregularnego wieloboku, zbliżonego do trójkąta.