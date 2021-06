Szymon Bereza został nowym rozgrywającym LUK Politechniki Lublin

- Zalety Szymona znamy bardzo dobrze: często spotykaliśmy się z KPS-em Siedlce w okresie przygotowawczym. Zapadł nam także w pamięci, kiedy występował w ZAKSie Strzelce Opolskie. To ambitny i odważny zawodnik, nie tylko na parkiecie. Decydując się na współpracę z nami, rzuca wyzwanie Grzegorzowi Pająkowi i nie na pewno nie jest bez argumentów! Taka rywalizacja o miejsce na parkiecie na pewno rozwinie Szymona, przed którym świetlana przyszłość w elicie, a nam zapewni najwyższy poziom rozegrania - mówi na stronie klubowej Krzysztof Skubiszewski, prezes LUK Politechniki Lublin.

23-letnik Bereza mierzy 187 cm. Siatkarz grał m.in. w młodzieżowych drużynach Jastrzębskiego Węgla. Przez GKS Katowice i Olimpię Sulęcin trafił do Strzelec Opolskich i KPS-u Siedlce, będąc pierwszoplanową postacią, tak jak w 2017 roku, kiedy poprowadził Jastrzębski Węgiel do mistrzostwa Polski Juniorów.

- Jestem bardzo szczęśliwy z tego, że będę mógł doskonalić swoje umiejętności siatkarskie i reprezentować Lublin w nadchodzących rozgrywkach PlusLigi. Klub z Lubelszczyzny to świetne miejsce do realizowania postawionych sobie celów ze względu na świetną organizację i przyjazną atmosferę. Pochodzę z Częstochowy, gdzie tak jak w Lublinie kocha się siatkówkę i żużel. Miałem okazję już poznać świetnych lubelskich kibiców. Wierzę, że wrócą oni na trybuny i wspólnie będziemy cieszyli się sukcesami naszego zespołu, a więc do zobaczenia na halach! - podkreśla w klubowych mediach Szymon Bereza, nowy rozgrywający beniaminka PlusLigi.