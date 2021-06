Szymon Gregorowicz nowym libero beniaminka Plusligi LUK Politechniki Lublin

27-letni siatkarz mierzy 183 cm i ma już bogate doświadczenie. Gregorowicz pięć sezonów występował między innymi w PlusLidze. Siatkarz grał w AZS Politechnice Warszawa, MKS Będzin i GKS Katowice. W ostatnim sezonie, w barwach klubu z Będzina pojawił się na parkiecie w 88 setach na przestrzeni 26 meczów. W wielu z nich imponował przyjęciem i zaangażowaniem w obronie.

- W naszym pojmowaniu nowoczesnej siatkówki libero to zawodnik, którego cechują nie tylko nieskazitelne umiejętności techniczne, ale także umiejętność czytania gry. Wierzymy, że libero powinien umieć myśleć trochę jak atakujący, by móc przewidzieć jego zachowania. Szymon to zawodnik, który w tę filozofię się wpisuje, dlatego cieszymy się, że do nas dołącza! Wierzę, że w naszym Klubie i mieście szybko odnajdzie drugi dom, jak wielu zawodników przed nim - mówi na stronie klubowej Krzysztof Skubiszewski, prezes LUK Politechniki Lublin.