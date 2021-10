Szymon Ładniak na torze Hockenheimring przesiadł się do nowego samochodu

Szymon Ładniak przesiadł się do nowego samochodu z VW Golfa, a pierwszą okazją do zapoznania się z możliwościami Hondy Civic była sesja treningowa. – Samochód okazał się bardzo agresywny i bardzo szybki. Zachowuje się zupełnie inaczej, niż VW Golf. Samochód ma dużo większy potencjał, ale oczywiście trzeba go umieć wykorzystać – przyznaje młody kierowca.

W kwalifikacjach do pierwszego wyścigu Ładniak poprawił swój czas z treningu i rywalizację rozpoczął z dziewiątego miejsca. Po zaciętej walce na pierwszym zakręcie, lubelski kierowca awansował o jedną pozycję, a jednocześnie był drugi w klasyfikacji juniorów. - Niestety, nie wiem dlaczego, ale wybuchła mi prawa przednia opona i straciłem równocześnie ciśnienie w lewej tylnej. Utrzymałem się na torze, ale musiałem zakończyć wyścig – mówi.

Przed drugim wyścigiem kierowca Akademii Orlen Team miał problemy w kwalifikacjach i na starcie ustawił się dopiero na 12. pozycji. Walka od początku wyścigu była bardzo szybka i zacięta. Mimo, że wyprzedzanie nie było łatwe, to Szymon Ładniak przedarł się na ósme miejsce. – Od początku było jednak coś nie tak z tylnym zawieszeniem. Dopiero na mecie zobaczyłem, że mam pękniętą felgę. To wielkie szczęście, że dojechałem i ukończyłem wyścig na drugim miejscu w juniorach – podkreśla.