Tabliczki z adresem siedziby informacji turystycznej w Lublinie wprowadzają turystów w błąd?

- Pracujemy nad tym. Jako, że dosyć szybko musieliśmy się wyprowadzić ze Starego Miasta, to skupiliśmy się przede wszystkim na tym, by otworzyć ośrodek w nowym miejscu, by turyści mieli gdzie się udać - podkreśla Dorota Lachowska, dyrektor biura LROT. I zapewnia, że w najbliższym czasie, jak tylko zostanie sporządzona odpowiednia dokumentacja, to tablice informacyjne przy wjeździe do Lublina zostaną wymienione na plansze z aktualnym adresem punktu informacji turystycznej.