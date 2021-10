Tadeusz Michalik największą gwiazdą Polskiej Ligi Zapaśniczej, która w czwartek odbędzie się w Lublinie

Liga to pomysł na atrakcyjne rozgrywki dla kibiców w tej dyscyplinie sportu. Do ligowej rywalizacji w lubelskiej hali MOSiR Bystrzyca przystąpi sześć drużyn: Mazowsze Wrestling Team, MKZ Unia Racibórz, AKS Białogard, Zapasy Rzeszów, Phanters Wrestling Team oraz KS Sobieski Poznań.

– To będzie właściwie mój pierwszy start po igrzyskach olimpijskich, gdyż miałem po nich bardzo dużo różnych zobowiązań i mój kalendarz był niesamowicie napięty. Przyszedł jednak czas, by wrócić na matę, bo nie ukrywam, że już się za tym bardzo stęskniłem. Bardzo cieszę się, że wystartuję w Polskiej Lidze Zapaśniczej, bowiem to fantastyczny projekt, który ma kapitalne znaczenie dla promocji naszej dyscypliny – mówi Tadeusz Michalik, który w stolicy Japonii sięgnął po brąz w kategorii wagowej do 97 kg w stylu klasycznym.

Zapasy to jedna z pięciu dyscyplin, w których polscy sportowcy wywalczyli medal olimpijski w trakcie igrzysk w Tokio. Zapaśnicy nieprzerwanie od 2008 roku przywożą medale z najważniejszej imprezy czterolecia. Ze względu na panującą pandemię Covid-19, tegoroczna liga odbywać się będzie w formie turniejów. Organizację pierwszego turnieju w Lublinie wspiera województwo lubelskie w ramach promocji gospodarczej województwa.