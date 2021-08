Tajemnicza wieś na Lubelszczyźnie. Według mieszkańców tu ścierają się siły światła i ciemności [31.07.2021]

To nie są żarty. W okolicy Rachodoszcz, Czarnowody, Feliksówki czy Szewni Dolnej czasami aż strach wyjść wieczorami z domów. Są tacy, którzy twierdzą, że złe moce upodobały sobie okoliczne jary, chaszcze i bagniska. Ludzi straszą też tajemnicze, nocne światełka. Najwięcej dziwnych, niewytłumaczalnych zjawisk wydarza się podobno obok tzw. przepaści, czyli w porośniętych krzakami jarach przy drodze z Rachodoszcz do Feliksówki.

Inni twierdzą, że w owych przepaściach wytwarza się dziwny prąd, rodzaj wiru czy przeciągu. Kto znajdzie się pod jego działaniem, temu odejmuje mowę. Długotrwałe działanie tej siły może prowadzić do pomieszania zmysłów. Niektórych ów prąd wciągnął zresztą do przepaści. Taka historia przydarzyła się wiele lat temu pewnemu parobkowi. Zniknął w jarze razem z wołami i całym zaprzęgiem. Wciągnęło go. Według miejscowej legendy pozostała po nim tylko czapka.

Widywano w tym miejscu także dziwne, ostre światełko, które „łypało” do zapóźnionych przechodniów, zwykle „grubo po zachodzie słońca”. Miejscowi opowiadali, że kiedyś to coś goniło kilku rolników aż do jednej z okolicznych stodół. A potem z wielką siłą „gruchnęło w belkę i łapę tam wypaliło”. Uznano, że to była czarcia sprawka.