Tak kwitną ogródki działkowe przy al. Unii Lubelskiej w Lublinie. Fotorelacja Łukasz Kaczanowski

Choć mamy już koniec maja, to tak naprawdę kwiaty i rośliny dopiero teraz budzą się do życia. Widać to gołym okiem u właścicieli ogródków działkowych w Lublinie. By móc pochwalić się pięknymi roślinami należy starannie i efektywnie spędzać każdą wolną chwilę na działce. Wiedzą o tym posiadacze „zielonego azylu” przy al. Unii Lubelskiej. Zobaczcie fotorelację ze spaceru po Rodzinnych Ogródkach Działkowych „Podzamcze”. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.