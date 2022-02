Takiej muzyki w Lublinie jeszcze nie było: free renesansowe dźwięki w Klubie Muzycznym CSK

Muzyczną opowieść, którą snują Gadt, Chojnacki i Gradziuk jest swobodną inspiracją kompozycjami Gesualdo. Koncepcja muzyki granej przez trio zakłada tłumaczenie renesansowej przeszłości na język współczesnej muzyki improwizowanej i jazzowej. Muzyka Gesualdo w wykonaniu tria pełna jest kontrastów, onieśmiela delikatnością, szeptami i współbrzmieniami, by za chwilę burzyć subtelność dźwiękiem chropowatym i przeszywającym.

Dlaczego trio sięgnęło właśnie po kompozycje Gesualdo, Anna Gadt wyjaśnia w wywiadzie udzielonym specjalnie dla CSK: „Wszystko zaczęło się od zachwytu kompozycjami Carlo Gesualdo. Gdy usłyszałam ‘Moro Lasso’ trudno było mi uwierzyć, że jest to utwór pochodzący z okresu późnego renesansu. Zwróciłam uwagę na niezwykłą atmosferę wynikającą z zaskakującej harmonii. Później starałam się zagłębić również w historię życia Carla Gesualdo, w pewnym sensie pochłonęła mnie ta postać i Jego nowatorstwo oraz odwaga komponowania. Był postacią nietuzinkową i kontrowersyjną, wielu uznawało go za szaleńca. Jego twórczość długo była postrzegana jako nieudolna i amatorska, dziś odbierana jest raczej jako nowatorska i znacznie wyprzedzająca swoją epokę (…). Z jednej strony mamy silne odniesienia do melodii i postaci Gesualda, z drugiej - koncepcję otwartości i swobody wykonawczej nawiązującą do muzyki improwizowanej, w tym do jazzu. Muzyka, którą gramy jest swego rodzaju tłumaczeniem renesansowych melodii na język współczesnego człowieka. Szczególnie mocno interesuje nas aspekt komponowania w czasie rzeczywistym, improwizacji oraz przestrzeń i cisza, ale także nowe definicje dźwięku i piękna, powstałe po rewolucji przemysłowej”.