Takiej oceny jeszcze nie było. Oceniamy żużlowców Motoru Lublin za postawę w meczu z Apatorem Torun know

Zobacz galerię (9 zdjęć) Żużlowców Motoru Lublin oceniliśmy za jazdę w meczu z eWinner Apatorem Toruń zgodnie ze szkolną skalą ocen. Na następnych zdjęciach galerii zobaczysz, jakie noty wystawiliśmy poszczególnym zawodnikom "Koziołków". Wojciech Szubartowski Zobacz galerię (9 zdjęć)

Żużlowcy Motoru Lublin odnieśli w piątek czwarte zwycięstwo w obecnych rozgrywkach PGE Ekstraligi. Na swoim torze pokonali eWinner Apatora Toruń 51:39. Nie jest to najwyższa wygrana "Koziołków" w tym sezonie, ale na rozmiary zwycięstwa wpłynęło kilka pechowych sytuacji. Drużyna Motoru pojechała jednak bardzo dobre zawody, a dwóch zawodników szczególnie wyróżniało się w walce na torze. Wystawiliśmy zawodnikom oceny. Zasłużone? Wejdź do galerii i przechodząc do kolejnych zdjęć sprawdź, jako oceniliśmy postawę lublinian.