Taniec na linie, podwieszanie na włosach i dzikie Cyrkulacje. Ostatnia szansa, żeby zobaczyć akrobatów w akcji!

Już prawie od dekady Cyrkulacje wspierają swoim konkursem wszelkiej maści artystów cyrkowych, zapewniając im miejsce do zaprezentowania efektów swojej wieloletniej pracy przed międzynarodowym, eksperckim jury i żywiołową lubelską publicznością. To jednak także wielka szansa na spotkanie, nawiązanie nowych kontaktów i, przede wszystkim, błyskawiczny rozwój kariery artystycznej. Zwycięstwa w takich konkursach nieraz to być albo nie być, a publiczność także ma swoje do powiedzenia. Każdy z pokazów ma szansę na jedną z trzech nagród głównych oraz liczne nagrody specjalne - m.in. Nagrodę Najlepszy Trick, Nagrodę Publiczności, Nagrodę Mediów i nagrody ufundowane przez partnerów.