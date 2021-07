Te imprezy odbędą się już w ten weekend na Lubelszczyźnie! Tu trzeba się pojawić w dniach 30.07- 1.08 OPRAC.: AS

Jak spędzić ostatni weekend lipca w woj. lubelskim? Przede wszystkim na dobrej zabawie! Jak co tydzień wybraliśmy dla Was zestawienie najciekawszych bezpłatnych wydarzeń, które odbędą się w dniach 30.07- 1.08. Które miejscowości na mapie Lubelszczyzny trzeba odwiedzić w nadchodzących dniach? Będzie to Zamość, Chełm, a może Kraśnik? Wybierzcie sami! Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo, naciskając strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.