Te ładne i tanie domki holenderskie kupisz w woj. lubelskim! Zobacz najciekawsze oferty

Domek holenderski czyli „dom na kołach” to alternatywa dla murowanej lub drewnianej nieruchomości rekreacyjnej - za czym przemawia ich cena. Dodatkowo w związku z tym, że są one konstrukcjami na kółkach, można je dowolnie przestawiać i przewozić z miejsca na miejsce. Należy jednak pamiętać, że nie są one pojazdami, więc nie podlegają rejestracji, ani nie mogą poruszać się po drogach na takich samych zasadach, jak inne pojazdy. Natomiast do ich przewozu potrzebujemy odpowiedniego transportu – w zależności od ciężaru.