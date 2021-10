Te pojazdy mają wiele lat służby w wojsku. Dziś mogą być twoje. AMW w Lublinie wyprzedaje specjalistyczne samochody KS

Choć mają już swoje lata w służbie wojskowej, to przed nimi jeszcze wiele kilometrów do przejechania. Agencja Mienia Wojskowego zorganizowała sprzedaż przetargową samochodów ciężarowych i nie tylko. Oferty można składać do 13 października (godzina 15). Oficjalne otwarcie ofert nastąpi 14 października (godzina 13). Jakie pojazdy oferuje wojsko? Kliknij w przycisk „zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.