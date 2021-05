Te znaki zodiaku są niebezpieczne! Mogą popaść w konflikt z prawem. Sprawdź, na które znaki zodiaku trzeba uważać

To nie nasze możliwości sprawiają, że jesteśmy niebezpieczni, tylko nasze wybory.

- Josephine Angelini

Znaki zodiaku. Czy astrologia może wskazywać potencjalnych przestępców?

Choć znaki zodiaku mają cechy, które odróżniają je od innych, a co za tym idzie – spośród dwunastki wyróżniamy kilka znaków, które cechują się większą impulsywnością czy skłonnością do agresji, nie można jednak żadnego przestępstwa wiązać jedynie ze znakiem zodiaku osoby, która się go dopuściła. Trzeba pamiętać, że na karygodne łamanie prawa przez ludzi wpływ ma wiele czynników. Seryjnych morderców rozpatruje się natomiast w kategoriach psychopatologii, a za niektóre cechy sprzyjające popełnianiu przez nich zbrodni odpowiada nie tyle ich znak zodiaku, co nieprawidłowości neurologiczne.