Teatr im. Andersena organizuje darmowe półkolonie

– Jego liczne zakamarki, klatki schodowe, a co za tym idzie łudząco podobne korytarze i przejścia powodują, że wielu odbiorców ma problem z trafieniem do sali teatralnej, często kwitując, że „To istny labirynt”. Chcemy zmierzyć się z tym stwierdzeniem i zaprosić młodzież do podróży po labiryncie, aby odkryć przestrzenie budynku, sprawdzić, co się kryje w zakamarkach, ale też spróbować nadać im nowe nazwy, hasła, zbadać to miejsce pod kątem zmysłowości – podają organizatorzy i podkreślają, że z labiryntem kojarzą się również emocje zagubienia, podobne do tych, które dzieci doświadczyły w czasie pandemii koronawirusa i warto je oswoić.