Teatr Osterwy - po premierze spektaklu "Nad Niemnem" pożegnanie Doroty Ignatjew

Przedstawienie jest „rodzajem patriotycznej baśni, kreowanego na scenie marzenia o nowej wspólnocie społecznej” - mówią sami twórcy: reżyser Jędrzej Piaskowski i Hubert Sulima, autor adaptacji scenicznej. To kolejna znakomita realizacja duetu Piaskowski-Sulima na lubelskiej scenie. Młodzi realizatorzy nie byliby sobą, gdyby w ich inscenizacji XIX-wiecznej powieści nie wybrzmiały problemy współczesnej Polski. Zrobili też niezłą woltę: to, co czytelnicy Orzeszkowej na ogół pomijali w lekturze, czyli opisy przyrody, twórcy spektaklu stawiają niemal w roli głównej. Ze sceny płynie rzeka tekstu opiewającego urodę ojczystej ziemi. Czy Orzeszkowa odczytana ekologicznie zachwyca? Być może. Ja jednak wolę ją w obszarze spraw międzyludzkich.