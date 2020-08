Teatr Osterwy powraca do regularnego grania. Zaprasza na „Nad Niemnem". Zobacz zdjęcia z próby medialnej

Kolejna poważna awaria "Czajki". PiS i Lewica ostro krytykują prezydenta Warszawy

Niemal dokładnie rok po awarii systemu przesyłowego ścieków do stołecznej oczyszczalni "Czajka" nastąpiła druga, jeszcze poważniejsza. W sierpniu 2019 roku do Wisły trafiało ok. 3 tys. litrów ścieków na sekundę, a w niedzielę rano, po obfitych opadach deszczu, było ich nawet czte...