Teatr Panopticum zabierze nas w podróż do licealnych czasów. Przed nami premiera spektaklu

Opowiada o skomplikowanych relacjach panujących wśród młodych ludzi, którzy są nie tylko koleżankami i kolegami z licealnych ławek, ale także angażują się w działalność szkolnej grupy teatralnej.

– Przynależność do niej jest dla młodych ludzi nobilitacją, ale też okazją do zaznaczenia swojej odrębności. Niestety rywalizacja, która się tam tworzy, kompleksy licealistów i nieporozumienia między pedagogami prowadzą do nieuchronnego dramatu. Nie chciałbym mówić, co to za dramat, bo trzeba to zobaczyć samemu – zachęca Mieczysław Wojtas, założyciel i kierownik artystyczny Teatru Panopticum, reżyser premierowego spektaklu.