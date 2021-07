Teatr Ridenda, Castigata i Moresa czyli na chłopski rozum pandemii nie ma

Gdy w 1822 roku powstał w Lublinie Teatr Zimowy (dzisiejszy Teatr Stary), nad sceną zawieszono motto: „RIDENDO CASTIGAT MORES”, co oznaczało „Śmiechem poprawia obyczaje”. Było to XVII-wieczne motto paryskiej Opery Komicznej. Istnieją relacje, że dla dużej części lublinian - i to tej części raczej wykształconej, lub chcącej za taką uchodzić, bo kto chodzi do teatru - napis ten był dowodem na to, że Teatr Zimowy założyło trzech Żydów - panowie Ridend, Castigat i Mores. I trudno było przebić się do ich mentalności z przekazem, że inicjatorem budowy i pierwszym właścicielem tej instytucji był napoleoński oficer, inżynier i architekt miejski Łukasz Rodakiewicz. Przecież każdy mógł zobaczyć na własne oczy dowód na to, że to żydowska robota – napis nad sceną z nazwiskami założycieli.

Przypominam tę historię, bo coraz częściej trafiam w internecie na komentarze w stylu: Gdzie teraz jest wirus, który zaatakuje jesienią? Przecież na chłopski rozum, skoro niby mamy pandemię, zdjęto obostrzenia, ludzie chodzą bez maseczek (już nawet w obiektach zamkniętych), a zachorowań i zgonów nie przybywa, to pandemia musi być oszustwem. Każdy internetowy mędrzec to wie. A kto nie wie, ten może o tym przeczytać w internecie, niczym napis nad sceną w lubelskim teatrze. Tylko, że to nie jest prawda.