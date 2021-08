Teatr Stary w Lublinie ogłosił repertuar na jesień. Jest dużo nowości

Wrzesień i październik w kalendarzu kulturalnych wydarzeń lubelskich zapowiadają się niezwykle atrakcyjnie. A co na ten czas przygotował najstarszy teatr w mieście?

Tradycyjnie, co poniedziałek mieszkańcy Lublina będą mogli wybrać się na seanse filmowe o godzinie 18. Jesienny sezon Teatru Starego otworzy pokaz palestyńskiego kandydata do Oskara 2020 w kategorii film obcojęzyczny czyli „Tam gdzieś musi być niebo” w reż. Elia Suleimana.

- To jeden z tych filmów, których streszczenie ma się nijak do przeżycia odbiorcy – przyznaje Magda Sendecka, kurator programu filmowego w Teatrze Starym.

-Subtelny humor ale i gorycz przepełniają tę opowieść o poszukiwaniu tożsamości w świecie, który coraz bardziej wypada z ram, jakie do niedawna uznawaliśmy za oczywiste – dodaje. Zobaczymy również "Obraz pożądania" w reż. Giuseppe Capotondi z Mickiem Jaggerem w roli ekscentrycznego kolekcjonera, "Każdy ma swoje lato" Tomasza Jurkiewicza, „Niepamięć” Christosa Nikou oraz przejmujący portret instruktorki fitness w "Sweat" Magnusa von Horna. Do repertuaru powracają także projekcje z serii „Staromiejskie zaprasza”, np. 11 października na ekranie pojawi się „Głowa do wycierania” Davida Lyncha, poprzedzona prelekcją kuratora Macieja Gila.