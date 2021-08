Teatr Stary w Lublinie poszukuje do współpracy wolontariuszy Klaudia Olender

Jacek Babicz/archiwum

Najstarszy teatr w mieście poszukuje do stałej współpracy wolontariuszy do obsługi widowni, działań promocyjnych i pomocy przy realizacji projektów Teatru Starego. - Z przykrością informujemy, że nie gwarantujemy rutyny, nudy, wysługiwania się wolontariuszami do najbardziej niewdzięcznych zadań, „spychologii’, niepoważnego traktowania, wykorzystywania – czytamy w komunikacie na stronie Teatru Starego w Lublinie.