Tego nie zobaczysz w reklamach, a to hit TikToka! Te dziewczyny pokazują, jak wyglądają małe i duże rozmiary tych samych ubrań asz

Zobacz galerię (23 zdjęcia) Ty też masz dość, że ubrania reklamują tylko modelki w rozmiarze XS? Te dziewczyny pokazują, jak te same ciuchy wyglądają na różnych ciałach. Zobacz najlepsze zdjęcia! instagram.com/denisemercedes Zobacz galerię (23 zdjęcia)

Gdy kupujesz ubrania, wkurza cię, że są prezentowane na modelkach w rozmiarze XS, a tobie do niego daleko? To problem zwłaszcza przy zakupach online, ale kto z nas go nie zna? W końcu niejedna kobieta w rozmiarze 40 czy 42 dochodzi do wniosku, że moda nie jest dla niej. Bzdura! Denise Mercedes i Maria Castellanos na TikToku i Instagramie pokazują, że styl nie ma rozmiaru, a w ślad za nimi idą kolejne kobiety. Te same ubrania, różne figury - zobaczcie najlepsze stylizacje!