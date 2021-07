Tegoroczny Lubelski Festiwal Nauki pełen atrakcji

Co roku Lubelski Festiwal Nauki organizowany jest wspólnie przez wszystkie uczelni publiczne w Lublinie: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnikę Lubelską oraz urząd miasta . Dodatkowo w organizację włączają się inne instytucje naukowo-badawcze i publiczne z woj. lubelskiego i podkarpackiego.

- Tegoroczny LFN to wyjątkowa edycja – zależy nam bowiem, żeby wykraczać poza sferę naszego miasta i regionu oraz żeby zainteresowanie festiwalem zakorzeniało jego pozycję jako jednej z najbardziej rozpoznawalnych imprez naukowych w kraju. W tym roku wzbogaciliśmy ofertę festiwalu m.in. o spotkania ze światowej sławy popularyzatorami nauki czy tzw. część artystyczno-kulturalną – zapowiedział podczas konferencji prasowej prof. Radosław Dobrowolski, rektor UMCS.

18-24 września to termin tegorocznej edycji Lubelskiego Festiwalu Nauki, największej cyklicznej imprezy upowszechniającej naukę na Lubelszczyźnie i w regionach ościennych, a ze względu na liczbę uczestników plasującej się w pierwszej trójce największych festiwali nauki w Polsce.

Już od poniedziałku (5 lipca) zostanie uruchomiona rejestracja na stronie internetowej LFN i będzie można zapisywać się na poszczególne wydarzenia, a w tym roku naprawdę jest w czym wybierać.

- Na ten moment zostało zgłoszonych na różnych etapach 1200 projektów, z czego 340 to projekty online, a 150 to liczba projektów w języku angielskim oraz innych językach obcych. Łączny czas trwania ich wszystkich to niemalże 2 tys. godzin – powiedziała dr Monika Baczewska-Ciupak.